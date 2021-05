[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군은 코로나19 장기화로 집합 금지·업종제한 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인에 세제 혜택을 지원한다고 25일 밝혔다.

군은 소상공인에게 2021년 임대료를 3개월 이상 인하하는 경우 재산세(건축물) 감면 비율을 최대 75%까지 확대한다.

7월 재산세 부과 이후에 임대료를 인하한 경우에도 감면받을 수 있도록 감면 요건을 완화했다.

또한 지난해 1월 1일 이후 최초 부과된 지방세 체납이 있는 소상공인은 가산금을 올해 12월 31일까지 한시적으로 감면 받는다.

다만 3회 이상 체납한 경우는 가산금 감면 대상에서 제외된다. 상습체납자에게 적용하지 않을 방침이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr