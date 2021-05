[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 조달청은 25일 충남도와 혁신조달 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약은 충남지역에 혁신조달 정책을 확산하고 우수 창업·벤처기업을 육성할 목적으로 체결됐다. 협약에 따라 조달청은 도가 추천하는 상품의 기술·품질평가와 벤처창업 조달상품 심사·지정을 지원한다. 도는 혁신제품 발굴과 혁신제품 시범구매사업 참여 등의 역할을 맡는다. 김정우 조달청장(오른쪽)이 양승조 충남도지사(왼쪽)와 협약서에 서명을 하고 있다. 조달청 제공

