제3회 코리아 핀테크 위크 2021 개막…온오프라인 동시 진행

'핀테크와 지속가능한 금융혁신'을 주제로 온·오프라인 동시개최

[아시아경제 박선미 기자]'제3회 코리아 핀테크 위크 2021'이 오는 26~28일 3일 간 핀테크와 지속가능한 금융혁신을 주제로 열린다.

25일 금융위워회, 금융감독원 등에 따르면 이번 박람회는 온·오프라인으로 동시 개최된다. 오프라인 행사에서는 각국의 다양한 핀테크 동향을 공유하고, 과거대비 대폭 확대 개편된 방식으로 핀테크 체험과 투자 기회를 제공한다.

개막식에서는 은성수 금융위원장이 그간 정부의 핀테크 정책을 소개하고 향후 정책방향을 담은 환영사를 발표한다. 이어 윤관석 정무위원장, 주한 캐나다 대사 등 국내외 주요 인사의 축사 및 기조연설이 진행된다. 또 디지털 금융혁신 정책에 대한 설명회가 열리고 국내 핀테크 대표기업들이 기업과 혁신금융서비스를 소개하는 전시부스 시연과 우수 기업 투자 유치를 위한 IR 행사도 진행된다.

온라인 행사에서는 '투자·체험·채용의 장(場)'이 마련된다. 핀테크 기업과 투자자(VC) 및 금융회사간 1대1 온라인 미팅, 온라인 전시관을 통한 비즈니스 매칭, 핀테크 투자설명회 등이 이어질 예정이다. 또한 일반국민, 학생, 예비취업자에 핀테크를 체험하고 취업의 기회를 제공하기 위해 전시관, 채용관 등 다양한 프로그램도 준비했다.

오는 30~31일 열리는 2021 서울 P4G 정상회의 개최를 계기로 P4G 녹색금융 특별전시도 진행되며, 녹색금융·ESG 관련 국내외 동향 등이 소개될 예정이다.

금융당국 관계자는 "핀테크 산업의 성장을 통한 디지털 금융혁신이 코로나19를 극복하고 향후에도 지속될 수 있는 계기가 되도록 '코리아 핀테크 위크'를 운영할 계획"이라며 "핀테크 투자 유치, 채용, 홍보 등 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 과거보다 대폭 확대·개편된 다양한 프로그램을 마련했고 특히 국내뿐 아니라 해외 핀테크 기업 및 투자자가 참여해 우리 핀테크 산업의 국제화에 기여할 것으로 기대한다"고 전했다.

