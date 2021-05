중국, 한미 정상회담에 불만 제기…대만은 '내정간섭'

中 외교부 한미 공동성명 발표 이후 이틀 만에 입장 정리

비난 강도는 일본때 보다 약해…'하나의 중국' 재차 강조하는 선

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국이 한미 정상회담 결과에 대해 불만을 드러냈다. 하지만 미ㆍ일 정상회담 이후 보인 불만 강도보다는 약했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 24일 정례 브리핑에서 "한미 정상회담 이후 공동성명을 관심있게 봤다"면서 "중국은 공동성명 내용에 우려를 표한다"라고 밝혔다. 중국 외교부는 공동성명에 대만과 남중국해라는 단어가 표기된 것에 대해 불만을 제기했다.

자오 대변인은 "대만 문제는 순수한 중국 내정"이라면서 "어떤 외부 세력의 간섭도 용납할 수 없다"라고 강조했다. 이어 "관련 국가들은 대만 문제에서 언행을 신중해야 하며, 불장난을 해서는 안된다"라고 덧붙였다.

그는 남중국해 영유권과 관련해서는 "각국이 국제법에 따라 남중국해에서 항행과 비행의 자유를 누리고 있다"면서 "따라서 남중국해 문제는 존재하지 않는다"라고 잘라 말했다.

한미 양국은 지난 21일(현지시간) 정상회담 이후 공동성명에서 대만 해협에서의 평화와 안정 유지의 중요성을 강조했다. 한미 양국이 공동성명에서 대만 문제를 공개적으로 거론한 것은 처음이다.

한미 양국은 남중국해와 관련해 남중국해 및 여타 지역에서 평화와 안정, 합법적이고 방해받지 않는 상업 및 항행ㆍ상공비행의 자유를 포함한 국제법 존중을 유지하기로 약속했다.

다만 이날 중국 외교부가 밝힌 입장은 지난달 미ㆍ일 정상회담 때보다는 강도가 약하다. 미ㆍ일 양국은 정상회담 이후 공동성명에서는 대만 문제 외에도 홍콩과 신장 위구르 자치구, 티베트, 남중국해, 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오) 문제 등이 거론된 바 있다. 당시 중국 외교부는 "중국의 내정을 거칠게 간섭하고 국제관계 기본 준칙을 심각하게 위반한 것"이라며 강하게 반발했다.

일각에선 이번 중국 측의 반응에 대해 중국 외교부가 수위 조절했다는 평가가 나온다. '하나의 중국'이라는 원칙에 변함이 없다는 점을 강조했을 뿐 한국 정부에 대해 노골적인 비난이 없었다는 것이다. 남중국해 역시 각국이 국제법에 따라 항행과 비행의 자유를 누리고 있다는 중국 측의 기존 입장을 재차 강조하는데 그쳤다.

중국 관영 매체들도 한미 정상회담 결과에 대해 한국 정부가 선을 넘지 않았다고 평가했다. 중국의 핵심이익은 대만에 대해 한국 측이 기존 원칙과 입장을 견지했다는 것이다. 또 일본과 달리 한국은 상대적 중립성을 포기하지 않았다는 평가를 내놓기도 했다.

이와 관련 베이징 소식통은 "한국은 굳건한 한미동맹을 바탕으로 한중 전략적 동반자 관계를 조화롭게 발전시켜 나간다는 방침을 세우고 있다"면서 "이번 회담은 한국의 방침에서 벗어나지 않았다"라고 강조했다. 이 소식통은 그러면서 "한미 정상회담과 관련해 중국 측과 다양하고 긴밀하게 소통하고 있다"라고 거듭 강조했다.

