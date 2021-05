靑, G7 정상회의 때 한미일 정상회의 개최 가능성은 말 아껴

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 한미일 정상회의 개최 가능성과 관련해 열려 있는 입장이라고 전했다.

청와대 관계자는 24일 한미 정상회담 성과를 설명하는 자리에서 "한미일 정상회담에 대해서는 우리는 한반도 문제와 지역 글로벌 현안 대응에 있어 한미일 협력이 중요하다는 데 공감하고 있다"고 말했다.

특히 청와대 관계자는 "한미일 정상회의에 대해 열려 있는 입장"이라고 강조했다. 다만 6월 중순에 영국에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 때 한미일 정상회의가 열릴 가능성에 대해서는 말을 아꼈다.

청와대 관계자는 "G7 한미일 정상회의에 대해서는 구체적인 협의가 이뤄지고 있지는 않다"고 말했다.

