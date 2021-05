김부겸 국무총리가 24일 인천공항 검역소 수도권 질병대응센터를 찾아 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 변이 바이러스 분석 과정과 실험실을 점검하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.