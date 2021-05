승강기안전공단, 승강기 시험타워·산업복합관 착공식…승강기 허브도시 조성

[아시아경제 임철영 기자] 한국승강기안전공단이 24일 거창 승강기 허브도시의 승강기 시험타워 및 산업복합관 착공식을 갖고 본격적인 공사에 들어갔다.

경남 거창군 남상면 대산리 일대에서 열린 착공식에는 김희겸 행정안전부 재난안전관리본부장, 이용표 공단 이사장, 박종원 경남도 경제부지사, 구인모 거창군수 등 60여명이 참석했다.

공단은 지난 2019년 3월 거창에 승강기 안전인증과 연구개발을 위한 승강기안전기술원을 개원한 후 행안부 지원을 받아 승강기 안전인증을 위한 시험타워를 건립하게 되었으며, 지역발전투자협약 시범사업인 세계 승강기 허브도시 조성사업의 운영주체를 맡고 있다.

이날 착공하는 승강기 산업복합관과 시험타워는 2022년 말 완공을 목표로 승강기 산업복합관은 연면적 4363㎡에 3층 건물로 400여명을 수용할 수 있는 대강당과 강의실, 실습실, 회의실을 비롯해 엘리베이터 실습타워 3기(MRL, MR, 유압식)와 실습용 에스컬레이터 등으로 구성된다. 또 승강기 엔지니어 양성을 위해 60여명을 수용할 수 있는 기숙사와 식당도 건립한다.

새로운 승강기 시험타워는 건물 40층 높이인 125m로 건립되며 최상층은 스카이라운지로 조성해 각종 회의 장소와 전망대로 활용하는 등 거창군의 새로운 랜드마크가 될 것으로 기대하고 있다.

공단 이용표 이사장은 “승강기 산업복합관과 시험타워가 건립되면 거창은 명실상부한 세계 승강기 허브도시로서의 위용을 갖추게 된다”며 “공사 기간 중 가장 중요한 것은 안전인 만큼 철저한 안전수칙 준수로 단 한건의 사고도 발생하지 않도록 각별히 주의해 줄 것을 당부한다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr