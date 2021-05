BBQ, 4기 동행위원회 임시총회 개최

[아시아경제 이승진 기자] 치킨 프랜차이즈 제너시스 비비큐가 제 4기 동행위원회 임시총회를 개최하고 본사와 패밀리(가맹점주)간 상생협력을 다짐했다고 24일 밝혔다.

지난 17일 본사 국제회의장에서 열린 임시총회에서는 최근 개정된 가맹사업법에 맞춰 가맹계약서 일부 개정 내용과 동행위원회 산하 분쟁위, 사회공헌위, 마케팅위 등 운영 규정, 패밀리 매출성장을 이끌 마케팅 전략, 수제맥주 판매 극대화에 함께 고민하는 시간을 가졌다.

총 36명이 참석한 이날 임시총회에서 본사 마케팅팀에서 보완내용을 설명했다. BBQ 브랜드 모델 브레이브걸스 및 황광희와 진행하는 마케팅 활동 내용, 수제맥주 판매 활성화 전략 등 매출 증대에 기여할 수 있는 계획을 발표했다. 신제품 ‘황올한 깐풍치킨’, ‘체고바’와 ‘체고치’에 대한 고객들의 반응과 준비중인 신제품을 시식하면서 의견도 수렴했다.

본사 대표로 참석한 BBQ 대표이사 윤경주 부회장은 “코로나19로 인한 어려운 상황 속에서도 고객만족을 위해 최선을 다해준 패밀리에게 감사하다”며 “앞으로도 상생을 통한 동반성장을 위해 본사도 최선의 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.

한편, 제너시스BBQ는 지난 1997년부터 본사와 가맹점 간의 소통하기 위해 국내 프랜차이즈 업계 최초로 ‘운영위원회’를 설치 운영해왔으며, 지난 2017년 이를 패밀리를 ‘동’으로 본사를 ‘행’으로 하는 ‘동행위원회’로 발전시켜왔다.

동행위원회는 산하에 패밀리 권익을 보호하기 위한 ‘분쟁조정위’, 매출 증대를 위한 전략을 함께 논의하는 ‘마케팅위원회’, 지역사회 사회공헌과 패밀리간 상조활동을 담당하는 ‘사회공헌위원회’를 설치해 활동해 오고 있다.

