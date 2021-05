티몬, 24일 오전 11시 '열쩡부부'와 야식 18종 라이브방송 판매

소상공인 지원 특별 라이브커머스 '미션파라써블'

스타일리스트 서수경과 송재희·지소연 부부 출연

[아시아경제 김보경 기자] e커머스 업체 티몬이 인플루언서와 함께 야식 18종을 라이브 방송으로 선보인다.

티몬이 24일 오전 11시 정규 라방인 '미션파라써블'을 진행한다. 이날 방송에서는 미션파라써블 진행을 맡고 있는 스타일리스트 서수경과 유튜브와 틱톡에서 '열쩡부부'로 활약하고 있는 배우 송재희·지소연 부부가 출연한다.

판매 상품은 ▲아침몰 오리지널 닭가슴살(990원) ▲참솔식품 국내산 토종순대·불곱창(4900원) ▲이프레시 수박·메론·방울토마토(9900원) 등이다.

이날 방송에서는 다이어트를 위한 닭가슴살 특가 상품부터 과일, 순대, 내장 모듬까지 다양한 야식 메뉴들을 판매한다. 방송 중 구매하거나 일정 금액 이상을 구매하는 고객에게 추가 소스를 증정하는 등 풍성한 라방 이벤트도 진행할 예정이다.

티몬과 중소기업유통센터가 함께 진행하는 미션파라써블 방송은 소상공인을 지원하기 위해 마련된 특별 라이브커머스다. 인플루언서와의 컬래버레이션을 통해 우수 소상공인 제품을 널리 알려 판매 활성화를 적극 돕는데 있다.

방송 당일 오전 11시 티몬 모바일 앱과 PC웹, 유튜브에서 미션파라써블을 검색하면 특가 판매 상품들을 실시간으로 만나볼 수 있다.

