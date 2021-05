LG전자, 美타임스스퀘어-英피커딜리광장서 LG시그니처 3D 아트 선보여

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 149,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 205,511 전일가 149,500 2021.05.24 10:20 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 'ESG 인재' 육성 대학생 아카데미…신입 채용시 가점LG 퓨리케어 360°공기청정기, 2명 중 1명은 '알파' 구매LG전자, '시그니처 키친 스위트' 논현 쇼룸서 온라인 요리 강의 close 가 미국 뉴욕 맨해튼 타임스스퀘어와 영국 런던 피커딜리광장에 있는 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 149,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 205,511 전일가 149,500 2021.05.24 10:20 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 'ESG 인재' 육성 대학생 아카데미…신입 채용시 가점LG 퓨리케어 360°공기청정기, 2명 중 1명은 '알파' 구매LG전자, '시그니처 키친 스위트' 논현 쇼룸서 온라인 요리 강의 close 전광판에 LG 시그니처를 주제로 한 3차원 아트를 선보였다고 24일 밝혔다.

3D 아트는 LG 시그니처의 캠페인 슬로건인 '기술에 영감 주는 예술, 예술을 완성하는 기술'에 맞춰 제품의 미적, 기술적 가치를 효과적으로 알리기 위한 취지로 공개됐으며 호주 아티스트이자 3D 일러스트레이터인 데이비드 맥레오드와 함께 3D 아트를 제작했다. 이 아트에서는 10억개가 넘는 색상으로 이뤄진 조각들이 화면 속에서 생동감 있게 움직이며 LG 시그니처 와인셀러와 LG 시그니처 냉장고, LG 시그니처 세탁기 등이 강조된다.

LG전자 관계자는 "이번 3D 아트가 타임스스퀘어와 피커딜리광장을 방문하는 고객들에게 특별한 경험을 선사할 것으로 기대한다"면서 "예술과 기술이 어우러진 LG 시그니처만의 브랜드 가치를 널리 알리기 위해 글로벌 마케팅을 지속적으로 펼칠 것"이라고 말했다.

