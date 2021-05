송영길 “노무현, 오해받더라도 국민 위해 결단 보여주신 분”

[아시아경제 구채은 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 23일 고(故) 노무현 전 대통령에 대해 "잠시 오해를 받더라도 국민을 위해 누구보다 원칙에 충실했고 미래를 위한 결단을 보여주신 분"이라고 했다.

송 대표는 이날 경남 김해 봉하마을에서 엄수된 노 전 대통령 서거 12주기 추도식에 참석한 뒤 페이스북에 올린 글에서 "낡은 좌파 패러다임과 맞선 노 대통령의 모습을 생각해본다"면서 이같이 밝혔다.

그는 이 글에서 노 전 대통령이 2001년 법정 관리 중인 대우자동차를 방문해 "회사가 부도날 상황이면 일부 불가피한 정리해고를 감수해야 한다"고 언급한 것, 2002년 효순·미선양 사건 때 "시민단체가 할 일과 정치인이 할 일이 따로 있다"면서 시청 촛불집회 불참한 일, 한미 자유무역협정(FTA)와 연기금의 주식투자 비율 확대 를 추진한 일을 언급했다.

이어 노 전 대통령이 2007년 언론 인터뷰에서 "통찰력이 부족하기 때문에 30년 전의 낡은 이념에 매달려서 현실에 맞지 않는 주장을 한다"고 말한 것을 인용한 뒤 "저는 노 대통령이 변화하는 세계와 대한민국의 위치를 이해하고 우리가 어디로 나갈지 설계한 통찰력 있는 지도자였다고 생각한다"고 말했다. 또 "노 대통령을 지켜내지 못하고 때론 비판에 편승했던 부끄러움을 반성한다"고 썼다.

