김 총리 "'바보 노무현' 삶처럼…국민통합 희망 놓지 않겠다"

故노무현 전 대통령 서거 12주기 추도사

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 고(故) 노무현 전 대통령 서거 12주기를 맞은 23일 "'바보 노무현'의 삶처럼 분열과 갈등을 넘어 국민통합과 사람 사는 세상을 만들기 위한 희망을 놓지 않겠다"고 밝혔다.

김 총리는 이날 경남 김해시 진영읍 봉하마을에서 엄수된 노 전 대통령 서거 12주기 추도식에서 "노 전 대통령이 살아생전 좋아하던 말씀, '우공이산'은 사람들이 '바보 정신'이라고 불렀던 바로 그 정신이다"며 "지역주의를 넘어 통합과 상생의 정치를 이루고자 하는 것, 지역 분열의 정치를 청산하고 상식이 통하는 정치를 통해 '사람 사는 세상'을 만들고자 하는 신념이었다"며 이같이 말했다.

김 총리는 "그 우직한 도전 덕분에 오늘 이 나라의 민주주의는 여기에서 이만큼 와있는 것 같다"면서도 "그런데 노 전 대통령께 부끄러운 고백을 드릴 수밖에 없다. 노 전 대통령의 열망과 달리 오늘날 대한민국은 불신과 갈등이 어느 때보다 깊다"고 말했다.

이어 "작은 차이를 부풀리고, 다름을 틀림으로 말하며, 우리와 너희를 나누는 모습들이 곳곳에서 나타나고 있다"며 "사회경제적 양극화와 더불어 이념을 달리하는 사람들, 세대와 성별 간의 갈등도 점점 커지고 있다"고 우려했다.

김 총리는 "가난하고 어려운 이웃과 고통받는 사람들에게 좀 더 관심을 갖지 못한 우리 모습 때문에 부끄럽다"며 "분노하는 사람들을 좀 더 사랑하지 못한 그런 정치 때문"이라고 지적했다.

그러면서 "국민의 가슴 속에 희망의 씨앗을 심는 정치가 될 수 있도록 우리 모두 항상 깨어 노력하겠다"고 다짐하며 추도사를 마무리했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr