KB손보, 주택화재부터 자녀 충치예방까지 가정보험 출시

[아시아경제 오현길 기자] KB손해보험은 주택 화재손해와 배상책임,법률비용, 상해사고, 자녀 치아건강관리 등을 보장하는 가정보험 'KB가정보험과 온가족 행복하게 사는 이야기'를 출시했다고 23일 밝혔다.

내 집은 물론 양가 부모님 집 등 최대 3개의 주택까지 하나의 보험계약으로 보장이 가능하게 하여 보장의 폭을 넓혔다.?

또 이웃간 분쟁으로 민사·행정소송, 부동산소유권, 임대차보증금 분쟁 등에 대한 법률비용 보장 대상을 기존 피보험자 1인에서 가족으로 확대, 기존 법률비용에 대한 보장을 개별로 가입해야 했던 경우보다 합리적인 보험료로 가족 전체의 보장이 가능하다.?

업계 최초로 어린 자녀의 충치예방을 위해 '불소도포치료비(연간 1회)' 보장을 새롭게 탑재함으로써 치주질환치료비, 치아촬영비, 스케일링치료비 보장과 함께 자녀의 치아건강까지 관리가 가능하도록 보장의 폭을 한 층 더 강화했다.?

가입 시 '재물 주소검색 자동등록 서비스'를 통해 국가정보시스템 정보를 반영, 주소만 입력하면 건축물의 면적이나 층수 등 상세 정보의 별도 입력 없이 가능하게 한 점도 주요 특징이다.?

KB손보 관계자는 "어린 자녀를 둔 30~40대 가장의 입장에서 하나의 보험가입으로 각종 위험에 대비할 수 있는 합리적인 가격의 가정보험 개발을 위해 집중했다"며 "다양한 고객의 니즈를 반영하여 시장을 선도할 수 있는 혁신적인 상품 개발을 지속할 것"이라고 말했다.?

