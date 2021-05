한은 "中 기업부채 사상최고…한국 수출 영향도 대비해야"

[아시아경제 김은별 기자] 사상 최대 수준으로 증가한 중국의 기업 부채가 우리나라의 대(對)중국 수출에도 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나왔다.

한국은행은 23일 해외경제포커스에 실린 '중국 기업부채 현황 및 잠재 리스크 요인 점검'에서 중국의 국내총생산(GDP) 대비 기업부채 비율은 2016년 157.6%에서 2019년 151.9%, 지난해 162.3%로 늘어났다고 밝혔다.

이어 "중국경제는 코로나19 방역 성공과 적극적인 부양책에 힘입어 주요국 대비 빠른 회복세를 보였으나 기업부채는 사상 최고 수준을 기록했다"며 "미·중 갈등으로 중국기업 제재가 강화되는 가운데 국유기업 디폴트(채무불이행) 등으로 중국기업의 과잉부채에 대한 우려가 지속 제기되고 있다"고 설명했다.

중국기업의 자금조달은 은행 대출이 대부분을 차지하며 국유기업 부채 및 레버리지 규모가 민간기업에 비해 높은편이다. 여기에 미·중 갈등과 코로나19 여파에 따른 경기침체로 당국 대출 지원이 늘면서 민간 소기업 부채도 급증하는 흐름을 보였다. 특히 그간 부동산 관련 투자가 늘면서 부동산 기업이 여타 부문보다 부채 수준이 높은 것으로 나타났다.

지방정부융자기구(LGFV)의 취약성 부채도 지방경제 개발 및 활성화 과정서 지속적으로 증가하고 있다. LGFV는 지방정부 공여자산을 담보로 투자자금을 조달하는 국유기업이다. 이들 LGFV는 서남부지역 등 재정기반이 취약한 지방을 중심으로 신용리스크가 부각 되면서 성장이 제약될 우려가 커지고 있다. 이외에 코로나19 이후 중국 당국의 유동성 지원으로 부채가 늘면서 한계기업 정리가 지연되고 있다는 사실도 악재로 작용할 수 있다고 한은은 설명했다.

아울러 이와 같은 중국의 기업부채가 우리나라도 중국수출에 영향을 미칠 수 있는 만큼 이에 대비할 필요가 있다는 분석이 나온다. 한은은 "주요 기관들은 정부의 재정 여력 및 금융시스템 통제 능력 등을 비추어 볼 때 기업부채가 시스템 리스크로 확대될 가능성은 제한적이라고 평가하지만, 중장기적으로 기업의 과잉투자가 조정되는 과정에서 중국경제 성장 둔화 요인으로 작용할 소지가 있다"고 전했다. 또 "중국기업 투자활동 둔화로 이어질 경우 중간재 비중이 큰 우리나라 대중 수출에 영향을 미칠 수 있으므로 대비할 필요성이 있다"고 강조했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr