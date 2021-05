국민의힘 "한미정상회담 이후가 중요…백신협력 구체적 계획 필요"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘이 '한미정상회담 이후'가 중요하다고 목소리를 높였다. 특히 백신 협력 방안에 대한 구체적 계획이 필요하다고 강조했다.

23일 안병길 국민의힘 대변인은 논평을 통해 "중요한 것은 한미정상회담 그 이후"라고 밝혔다.

안 대변인은 "성과도 있었지만 아쉬움도 있었다. 55만명 백신 지원에 '내부 반대 많다던데 기대 이상이었다'던 문재인 대통령과 달리, 정의용 외교부장관은 '한국만 특별히 지원한다는 건 명분이 약하다는 게 미국 입장'이라고 평가했다"며 "무엇보다 '글로벌 백신 허브'라는 두루뭉술한 홍보보다, 구체적 실천방안과 백신 확보에 대한 로드맵을 제시하는 것이 가장 시급한 과제"라고 꼬집었다.

이어 안 대변인은 "어제 우리 기업과 미국 모더나 간 위탁생산 계약이 체결됐지만 완제품 생산은 빨라야 오는 8월부터 가능하다고 한다"며 "국민은 지금 당장 백신이 급한데, 사실상 모든 계획이 중장기적 사이클에 집중되어 있으니 국민 피부에 와 닿지 않는 것이 당연하다"고 지적했다.

안 대변인은 또 "이제부터 대통령이 해야 할 것은 자화자찬이 아닌, 백신 협력 방안에 대한 구체적 계획을 국민 앞에 설명하는 일"이라며 "백신 국내 생산 시 물량은 어떻게 분배되는지, 국민에게 어떤 혜택이 주어지는지 등에 대해서도 소상히 설명해야 한다"고 말했다.

국민의힘 대권주자인 유승민 전 의원 또한 이날 페이스북을 통해 '한미정상회담 이후, 지금부터가 중요하다'는 제목의 평을 내놨다. 그는 "백신에 대한 구체적인 약속이 없다는 점은 큰 실망"이라며 "우리 군 55만명에 대한 백신 공급 얘기를 듣고 최소한 수천만 명 분의 백신공급 약속을 기대했던 국민들은 허탈했을 것이다. 백신 문제는 한미 양국 간 추가 협상이 신속히 이루어져야만 한다"고 비판했다.

북한 비핵화에 대해 유 전 의원은 "핵문제에 대한 외교적 수사에도 불구하고 북한 비핵화를 어떻게 달성할지 전략이 없다"며 "'대화와 외교'를 말했지만, 북한이 불응하고 핵미사일 위협을 계속할 경우에 대한 전략이 없다. '완벽한 대북공조' 하에서 공동의 전략을 세우지 못하면 비핵화는 불가능하다"고 얘기했다.

그러면서 유 전 의원은 "북한인권과 원전사업은 문재인 정부가 금기시했던 이슈들"이라며 "공동성명에서 약속한 만큼 이제 문재인 정부는 북한인권과 탈원전, 두 이슈에 있어서 근본적인 방향 수정을 해야 한다"고 주장했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr