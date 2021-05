이낙연, "盧 못 다 이룬 꿈 이루겠다…'내 삶을 지켜주는 나라'로 발전시킬 것"

노무현 서거 12주기…"노무현은 옳았다"

"연대와 상생으로 더 믿음직한 공동체 만들 것"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표가 노무현 전 대통령 서거 12주기를 맞은 23일 "당신의 못 다 이룬 꿈, 이루겠다"며 "'내 삶을 지켜주는 나라'로 발전시켜 가겠다"고 밝혔다.

이 전 대표는 이날 페이스북에 '당신은 우리에게 선물이었습니다'라는 글을 올리며 이 같이 적었다.

이 전 대표는 "노무현은 옳았다"면서 "'사람 사는 세상'과 '균형발전'은 당신의 생애에 걸친 꿈이자 도전이었다. 특권과 반칙의 벽을 무너뜨렸고 사회적 약자를 위한 포용의 문을 열었으며 지역균형발전을 통해 경쟁력 있는 국가로 발돋움하기 위한 희망의 돌다리를 놓았다"고 높이 평가했다.

그러면서 "노무현의 꿈은 이제 우리의 숙제가 됐다"며 "당신의 못 다 이룬 꿈, 이루겠다"고 강조했다.

이 전 대표는 "지금 우리는 '사람 사는 세상'을 '나라다운 나라'로 이어가고 있다. 그 꿈을 '내 삶을 지켜주는 나라'로 발전시켜 가겠다"면서 "국민의 기본권을 강화하고 불평등을 완화하며 연대와 상생으로 더 믿음직한 공동체를 만들겠다. 지방도 잘 살 수 있는 나라를 만들겠다"고 힘줬다.

이날 오전 이 전 대표는 경상남도 김해시 진영읍 봉하마을을 방문, 노 전 대통령 추도식에 참석했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr