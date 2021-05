[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 고(故) 노무현 전 대통령을 기리며 "소통과 통합의 정치를 복원하는 시작이 되길 기원한다"고 말했다.

23일 안병길 국민의힘 대변인은 노 전 대통령 서거 12주기를 맞아 이같이 논평했다.

안 대변인은 "노 전 대통령님은 살아생전 소통과 통합의 리더십을 보여주셨다"면서도 "‘노무현 정신’을 계승하겠다던 문재인 정권의 구호는 허공 속 메아리가 되어버렸다"고 질타했다.

그는 "부동산, 일자리 등 산적한 민생현안과 코로나19라는 국난 앞에 하나로 힘을 모아야 할 때"라면서 "지금처럼 일방통행식 국정운영과 힘으로 밀어붙이는 입법 폭주를 멈추지 않는다면 국민통합은 더욱 요원해질 것"이라고 지적했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr