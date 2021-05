文 "글로벌 백신 허브 전폭 지원"…삼성바이오, 모더나 백신 위탁생산 계약

[아시아경제 이지은 기자] 삼성바이오로직스가 22일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 열린 백신기업 협력 행사에서 모더나와 백신 위탁생산 계약을 체결했다. 문재인 대통령은 "글로벌 백신 허브가 될 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"는 뜻을 밝혔다.

문 대통령은 이날 행사에서 모두발언을 통해 "미국 기업의 기술력을 바탕으로 상호 협력을 강화한다면, 현재의 세계적인 코로나19 팬데믹 위기 극복 시기도 앞당길 수 있을 것"이라며 이같이 밝혔다.

이어 "앞으로 한국이 백신의 위탁생산뿐 아니라 백신 개발 역량 확보, 해외 백신 및 원부자재 기업 국내 유치 등을 포괄하는 '글로벌 백신 허브'가 될 수 있도록 전폭적으로 지원할 것"이라며 글로벌 백신 기업들의 적극적인 관심과 참여를 당부했다.

문 대통령의 모두발언에 이어 이날 행사에 참석한 기업간, 기업과 정부 기관간 위탁생산 계약 및 연구개발·생산에 대한 협력의향서(MOU) 체결이 진행됐다.

삼성바이오로직스는 이날 모더나 백신의 위탁생산 계약을 체결했다. 앞으로 삼성바이오로직스는 해외에서 생산된 모더나 백신 원액을 국내에서 완제 충전하여 생산한다.

청와대는 "이번 계약은 모더나 백신의 안정적이고 신속한 국내 공급에도 기여할 것"이라며 "한국이 글로벌 백산 생산 허브로 발돋움하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

또 산업통상자원부, 보건복지부, 모더나 간 모더나의 한국 투자 및 생산 관련 논의 협력을 위한 MOU를, 한국 국립보건연구원과 모더나 간에는 감염병 질환에 대한 연구 협력을 강화하는 내용의 MOU를 각각 체결했다.

보건복지부와 SK바이오사이언스, 노바백스도 코로나19 백신을 비롯, 백신의 개발 및 생산에 대한 MOU를 체결했다. 앞으로 노바백스와 SK바이오사이언스는 코로나19 변이 바이러스 백신, 독감 결합백신 등 차세대 백신의 개발과 SK바이오사이언스 시설을 활용한 생산 등을 위해 서로 협력하게 된다.

이날 행사에는 미국 보건부 장관, 한국 보건복지부 장관 및 산업통상자원부 장관 등 정부 부처 장관과 SK 대표이사 및 SK바이오사이언스 사장, 삼성바이오로직스 대표이사, 노바백스 대표이사, 모더나 CEO 등이 참여했다.

문 대통령은 "오늘과 같은 새로운 협력은 양국 관계를 한 단계 발전시키는 계기가 될 것"이라며 "앞으로 전 세계 모든 인류의 생명 보호와 건강 증진을 위해 함께 노력할 것이며 한국 정부는 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

(워싱턴)=청와대 공동취재단·(서울)=이지은 기자 leezn@asiae.co.kr