이재명 "군대 내 부실 급식 한심…군인권 옴부즈맨 도입 필요"

[아시아경제 김철현 기자] 이재명 경기도지사가 군대 내 부실 급식 사태에 대해 군 인권옴부즈맨 제도를 도입해야 한다고 주장했다.

22일 이 지사는 페이스북을 통해 "오래 전부터 있던 문제인데 아직도 이러고 있다니 안타깝고 한심스럽다"며 "군 관련업무는 아니지만 국민의 일을 대신하는 공직자로서 많이 수치스럽고 죄송하다"고 했다.

이 지사는 이어 "'부끄러운 줄 알아야지'라는 노무현 대통령님의 일갈도 떠올랐다"며 "제보된 사진을 보면 나라를 위해 청춘을 바치는 이들에 대한 세계 10위 경제력을 자랑하는 대한민국이 제공하는 식사로는 믿기지가 않는다"고 지적했다.

또 이 지사는 "원인은 예산부족의 무관심이거나 예산유용범죄 둘 중 하나일 것인데 후자일 가능성이 크고, 어느 쪽이든 문제는 심각하다"며 "병사들의 휴대전화가 없었다면 밝혀지지 않았을 장병들의 인권 보호시스템은 이번 사건을 계기로 근본적 재점검이 필요하다"고 강조했다.

그러면서 이 지사는 "부실 급식 문제 외에도 각종 폭력 등 인권 침해, 갑질, 군무외 사역 강요 등 군 내 부조리와 부정부패를 발본색원하기 위해 '군인권옴부즈맨' 제도를 도입할 필요가 있다"고 했다.

