"아직 결정 안됐다"…삼성, '美 20조 투자' 반도체 공장 어디에 짓나

삼성전자, 파운드리에 170억달러 투자키로

"협상 진행 중…최종 결정 늦여름쯤 나올수도"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 미국에 170억달러(약 20조원) 규모의 투자를 단행하겠다고 발표하면서도 관심이 집중됐던 투자 지역은 공개하지 않았다. 그동안 텍사스, 애리조나, 뉴욕을 놓고 공장 신·증설 지역을 검토, 현지 지자체 등과 협상을 해온 만큼 이번 투자 계획을 발표할 때 언급할 것으로 예상됐으나 최종 확정 짓지 못하고 지역 공개 시점은 뒤로 미뤄졌다.

21일(현지시간) 업계와 외신 등에 따르면 삼성전자는 이날 미국 내 파운드리(반도체 위탁생산) 수요에 대응하기 위해 신규 파운드리 공장 신설에 170억달러를 투자하기로 했다고 밝혔다. 삼성전자는 지난해 하반기부터 미국 파운드리 신규 공장 신·증설 방안을 검토해왔다. 이후 오스틴 등과 세제혜택 등을 놓고 협상을 벌이며 투자 규모를 먼저 공개했다.

이번 투자 발표에서 가장 주목됐던 부분은 신규 파운드리 공장 투자 지역 결정이었다. 2000명에 가까운 일자리가 창출되는 대규모 투자인 만큼 후보지인 텍사스, 애리조나, 뉴욕 등이 잇따라 삼성전자에 러브콜을 보내기도 했다. 하지만 삼성전자 측은 아직 검토가 진행되고 있으며 최종 결정은 늦여름쯤 나올 수 있을 것으로 보인다고 밝혔다고 이날 현지 외신인 버팔로비즈니스퍼스트는 전했다.

삼성전자 오스틴 공장 홍보담당인 미셸 글레이즈는 현지 매체에 "글로벌 고객의 니즈와 다양한 애플리케이션에 대한 수요 증가에 효과적으로 대응하기 위한 노력의 일환으로 삼성전자는 미국 내 파운드리 확대를 위해 170억달러를 투자할 계획"이라면서 "여러 요소를 감안해 반도체 제조시설 확대에 대한 협상을 진행하고 있으며 미국 내 여러 지역을 살펴보고 있다. 구체적인 사항들은 아직 결정되지 않았다"고 말했다.

현재까지 가장 유력한 후보지로는 텍사스 오스틴이 꼽힌다. 삼성전자 반도체 공장이 이미 있고 부지도 미리 확보해둔 상태다. 삼성전자는 올해 들어 텍사스주와 오스틴시에 170억달러 규모의 반도체 공장 증설 투자 조건으로 향후 20년간 8억547만달러 규모의 세금을 감면해달라는 투자의향서를 제출하고 세부 협상을 진행하고 있다.

또 다른 후보지인 애리조나는 최근 공장 부지가 될 것으로 예상된 땅의 경매가 유찰되면서 투자 가능성이 낮아졌다는 분석이 나온다. 지난 19일 애리조나주 토지국이 진행한 굿이어와 퀸크리크 내 대외무역지구로 지정된 부지를 놓고 경매가 진행됐지만 유찰됐다. 지난달 한차례 유찰된 뒤 두번째 진행된 경매였지만 입찰자가 나타나지 않았다. 다음 경매 일정은 6월 10일이다.

뉴욕주도 삼성전자 공장 유치에 공을 들이고 있다. 외신에 따르면 뉴욕주 제네시카운티는 시설 건설, 일자리 창출 보조금, 용수 및 전력 비용 감축 등을 통해 9억달러 이상의 세제 혜택을 제공하려는 것으로 전해졌다. 뉴욕주를 지역구로 하는 척 슈머 미 민주당 상원 원내대표는 외신에 "삼성전자 반도체 공장 부지로 뉴욕 서부의 STAMP 산업단지보다 더 나은 지역은 없다"고 강조하기도 했다.

한편, 문승욱 산업통상자원부 장관은 이날 '한미 비즈니스 라운드테이블' 직후 지나 러만도 미국 상무부 장관과 면담하고 미국 내 대규모 투자를 약속한 국내 기업을 위해 세제, 인프라 등 투자 인센티브를 지원해달라고 요청했다. 이에 따라 삼성전자의 파운드리 공장 신설 관련 인센티브 협상도 속도를 낼 수 있을 지 주목된다.

