이준석, 김은혜에 "공부 1%보다 재산 1% 되고 싶어…나도 코인한다"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 당 대표 경선에 출마한 이준석 전 최고위원이 자신을 향해 "공부 상위 1%"라고 말한 김은혜 국민의힘 의원을 향해 21일 "재산 상위 1%가 되고 싶다"고 맞받아쳤다.

앞서 김 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "이준석 후보도 똑똑하고 능력 있고 그런 면에서 상위 1%로 살아온 후보와 다름없다. 저는 99%의 삶도 돌아봐야 그게 제1야당 대표 선거의 의미라고 생각한다"라고 말했다.

진행자가 "'상위 1%로 살아서 서민들 삶을 공감할 수 있겠냐' 이 말씀인가"라고 묻자 김 의원은 "공부 잘하는 상위 1%"라고 강조했다. 이 전 최고위원은 서울 과학고를 조기 졸업하고 미국 하버드대 컴퓨터과학과를 졸업했다.

김 의원은 이어 "능력 있는 사람의 시선에서 불공평이 보일지 모르겠다"면서 "모든 청년이 이 후보는 아니지 않느냐"라고 말했다.

이 같은 발언에 이 전 최고위원은 자신의 페이스북을 통해 "머리가 상위 1%라는 것은 칭찬인 것 같아 감사하다"면서도 "그런데 저도 사람인지라 그건 부질없고 재산 상위 1%가 한번 돼보고는 싶다. 그래서 코인도 조금하고 그런다"고 했다. 이는 고액 자산가로 꼽히는 김 의원을 우회적으로 비판한 것으로 보인다.

지난 3월 공개된 국회의원 자산 신고 내역에 따르면 김 의원은 100억 원대 빌딩과 주택 등을 포함해 총 216억 규모의 자산을 신고한 바 있다.

한편 김 의원과 이 전 최고위원은 당 대표 출마를 선언한 김웅 국민의힘 의원과 함께 국민의힘 정치문화플랫폼 '하우스'에서 22일 오후 2시 토론에 나설 예정이다. 이번 토론회는 대선 승리를 위한 방안, 윤석열 전 검찰총장 영입, 당 혁신 등을 주제로 진행될 예정이다.

