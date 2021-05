[아시아경제 지연진 기자] STX STX 011810 | 코스피 증권정보 현재가 9,700 전일대비 300 등락률 -3.00% 거래량 123,813 전일가 10,000 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일STX, 커뮤니티 활발... 주가 11.72%.STX 피케이밸브, 피케이에스씨에스 흡수합병 close 는 주주배정후 실권주 일반공모 방식을 통해 보통주 680주를 유상증자하기로 결정했다고 21일 공시했다. 이번 유상증자를 통해 조달된 자금 491억원은 채무상환에 사용될 예정이다.

신주 배정 기준일은 다음달 10일이며, 1주당 주식수는 0.34주다. 청약은 7월14일부터 이틀간 진행되며, 오는 8월3일 신주를 상장할 예정이다.

