교보생명·우리은행·한화손보 등 금융데이터댐 구축 손잡아

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 21일 우리은행과 우리카드, 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 10,050 전일대비 50 등락률 +0.50% 거래량 1,708,900 전일가 10,000 2021.05.21 14:10 장중(20분지연) 관련기사 증권사 올해도 광고비 지갑 '활짝'증권株, 역대급 실적에 못따라가는 주가 미래에셋·한투증권, 1분기 분쟁조정 '최다' close , 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 4,595 전일대비 45 등락률 -0.97% 거래량 575,830 전일가 4,640 2021.05.21 14:10 장중(20분지연) 관련기사 한화손해보험, 1분기 영업익 841억…전년비 84.5%↑실적 발표 앞둔 보험사…"올해도 호실적 이어간다"[특징주]'금리 인상 수혜주'…한화손보 10% 가까이 급등 close , NICE평가정보와 금융데이터 융합 기반 금융트렌드 공동연구를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이들은 국내 초대형 민간 금융데이터댐을 구축하기 위해 긴밀하게 협업키로 했다. 금융데이터댐이란 대량의 데이터를 가공해 가치 높은 데이터를 구축하고, 이를 수요자가 용도에 맞게 활용하기 위한 일종의 플랫폼을 뜻한다.

6개사는 데이터 수집부터 결합, 분석, 유통 등의 프로세스를 간소화하고 정례화해 새로운 먹거리로 떠오른 빅데이터사업에서 긴밀히 협력할 방침이다.

금융에서부터 소비, 건강 등에 이르는 통합 고객 생활 현황판을 비롯해 공동 금융 등급 개발 등을 계획하고 있다. 또 고객 맞춤형 서비스 개발을 위한 각종 지표 개발을 위해 협업할 예정이다.

금융데이터탬에 참여한 금융사들은 각 사에서 보유한 고객의 가명 처리된 정보 수집, 결합, 분석할 수 있으며, 결합 데이터는 금융데이터거래소(FinDX), 한국데이터거래소(KDX) 등에서 구매할 수 있도록 할 계획이다.

NICE평가정보의 통신망을 이용해 각 사가 필요로 하는 정보를 실시간으로 제공할 수 있도록 개발하고, 빅데이터 플랫폼을 구축한다는 목표다. 교보생명은 고객데이터를 확보해 고객여정을 관리하고 고객이해 체계를 구축하는 등 고객중심의 데이터 통합 분석이 가능할 것으로 기대하고 있다.

교보생명 관계자는 "금융데이터댐을 활용해 신성장동력을 창출하고, 미래 경쟁력을 제고할 수 있을 것"이라며 "데이터를 기반으로 보다 더 높은 차원의 고객가치를 창출할 수 있는 서비스를 개발하고 마케팅과 상품개발, 신사업 등에 활용하겠다"고 말했다.

