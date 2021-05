알링턴 찾은 文 대통령 "마지막 미군 용사 1명 영혼까지 돌려드리는 것이 국가 책무"(종합2보)

[아시아경제 이지은 기자] 한미정상회담을 위해 미국을 방문 중인 문재인 대통령이 한미동맹의 상징인 알링턴 국립묘지를 찾아 한국전에 참전한 용사들과 무명용사들을 참배하는 것으로 공식 일정을 시작했다.

문 대통령은 20일(현지시간) 방미 첫 일정으로 한국전 참전 전사자 다수가 안장된 알링턴 국립묘지를 방문해 헌화하고 기념패를 전달하며 "마지막 한 분의 미군 용사 영혼까지 끝까지 찾아서 미국으로, 가족의 품으로 돌아갈 수 있도록 조치하고 있다"고 밝혔다.

문 대통령은 "한국은 지금도 6.25전쟁 당시 찾지 못했던 미군들의 유해를 발굴해서 발굴하는 대로 미국에 송환을 하고 있다"며 "아직도 찾지 못한 유해가 많이 있을 것이라고 생각되고, 특히 북한 지역에는 더 많은 유해가 묻혀 있지 않을까 생각한다"고 말했다.

듀렘-아길레라 국립묘지 관리국장은 이에 "미국에 아직 송환되지 않은 유해가 발굴되면, 그리고 신원이 먼저 밝혀지면 가족들도 송환이 마무리됐다고 느끼고 있다"며 "그렇기 때문에 모든 참전용사의 가족들을 저희가 잘 보살피기 위해서 최선을 다하고 있다"고 답했다.

문 대통령은 "국가를 위해서 희생하고 헌신한 분들은 마지막 한 분까지 찾아서 돌려드리고, 최상의 예우를 하는 것이 국가의 책무"라고 강조했다.

취임 후 한미정상회담을 위해 4차례 미국을 찾은 문 대통령이 알링턴 국립묘지를 찾은 것은 이번이 처음이다.

묘지 입구에는 '미국의 가장 신성한 성지 알링턴 국립묘지에 오신 것을 환영합니다'라는 안내문이 걸렸다.

문 대통령은 워싱턴 관구사령관의 안내에 따라 '하나님만 아시는 무명용사들'을 기리는 무명용사의 묘를 찾아 참배했다. 무명용사의 묘에는 1?2차 세계대전, 한국전, 베트남전에서 전사한 무명용사들이 안치되어 있다.

문 대통령은 이후 국립묘지 기념관 전시실로 이동, '무명용사와 그들의 고귀한 희생을 기리며'라는 문구가 새겨진 기념패를 기증했다. 외국 정상 방문시 전시실에 기념물을 전시하는 관행에 따른 것이다.

이 기념패는 6·25 전쟁 때 참전했던 용사들의 유품으로 만든 것이다. 마산 서부지역 전투·다부동 전투 용사들의 유품인 US배지, 독수리 문양단추, 별문양 단추를 오벨리스크 형식의 기념패와 결합했다.

전체적으로 한국의 전통문양을 활용, 우리나라의 전통과 번영이 우방국 참전의 노고에 의해 이뤄졌음을 상징한다고 청와대는 밝혔다.

문 대통령은 헌화 행사에 참석한 미측 인사들을 만나 "한국전쟁 당시 대한민국의 자유와 민주주의 수호를 위해 싸운 미군들에게 경의를 표한다"고 말하고, "바이든 대통령과 함께 한미동맹을 더욱 강력하고 포괄적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다고 청와대가 전했다.

이어 문 대통령은 워싱턴DC 내셔널몰의 루스벨트 기념관을 찾았다. 문 대통령은 루스벨트 전 대통령 손자의 안내로 이곳을 둘러봤다.

루스벨트 대통령은 '뉴딜 정책'으로 미국 대공황 위기를 극복한 대통령으로, 문 대통령과 바이든 대통령 모두 평소 존경하는 인물로 꼽고 있다. 바이든 대통령은 취임 후 집무실에 루스벨트 대통령의 초상화를 걸어두고 롤모델로 삼고 있다. 코로나19 위기를 극복하고 경제 재건을 이뤄내야 하는 과제를 받은 두 대통령의 상황이 루스벨트 대통령과 크게 닮아 있기도 하다.

문 대통령이 변호사 출신이자 가톨릭 신자라는 공통점을 가진 바이든 대통령과 또 다른 공감대를 찾기 위한 차원으로도 해석된다.

