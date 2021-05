경찰, 가상화폐 관련 불법 행위 엄정 대응…TF 구성

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 가상화폐 관련 불법행위에 대응하기 위한 태스크포스(TF)를 구성하고 본격적인 대응에 나섰다.

경찰청은 송민헌 차장을 팀장으로 '가상자산 불법행위 종합 대응 TF'를 구성했다고 20일 밝혔다.

TF는 지난 18일 송 차장이 주재한 첫 회의를 열었다. 이날 회의에는 경찰청 국가수사본부 최승렬 수사국장과 김갑식 사이버수사국장 등 관련 기능 국장들이 참석했다.

TF는 격주로 정기회의를 개최하고, 필요 시 수시로 회의를 열기로 했다. 수사국장은 과장급이 참석하는 실무 TF도 운영한다.

경찰 관계자는 "민생금융 범죄 근절을 위해 범정부적으로 가상화폐 관련 불법행위 대응을 강화하고 있다"며 "경찰도 TF를 통해 관련 범죄를 적극적으로 수사할 것"이라고 말했다.

경찰은 다음 달까지 예정된 가상화폐 관련 '범정부 특별단속'에 발맞춰 불법 다단계, 투자사기 등에 대한 집중단속을 벌이고 있다.

