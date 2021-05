롯데케미칼, 배터리 소재 사업 진출…2100억원 투자 결정

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 288,500 전일대비 4,000 등락률 +1.41% 거래량 171,604 전일가 284,500 2021.05.20 15:18 장마감 관련기사 롯데케미칼, 2900억 규모 신규시설투자 결정롯데켐-에어리퀴드코리아, 수소 모빌리티 사업 업무협약 체결[클릭 e종목] “롯데지주, 1분기 실적 기대 못 미쳐” close 이 전기차 배터리용 전해액 유기용매 사업에 진출한다. 전기차 수요 증가에 따라 고부가 소재 사업을 확대한다는 방침이다.

롯데케미칼은 이사회를 개최하고 2100억원을 투자해 2023년 하반기 완공을 목표로 대산공장 내 전기차 배터리용 전해액 유기용매인 에틸렌 카보네이트(EC) 와 디메틸 카보네이트(DMC) 생산시설을 건설한다고 20일 밝혔다.

EC와 DMC는 리튬이온 배터리의 4대 구성요소 중 하나인 전해액에 투입되는 대표적인 유기용매다. 양극과 음극 간 리튬이온(Li+)의 이동을 가능하게 하는 리튬염을 잘 용해시켜 리튬이 원활히 이동할 수 있도록 도와주는 역할을 한다. EC는 EO 를 원료로 생산되며, DMC는 EC를 원료로 하여 제조하는 제품이다.

최근 전기차 수요 증가에 따른 배터리 산업의 지속적인 성장이 예상되고 있다. 이에따라 롯데케미칼은 사업 포트폴리오 및 생산 역량을 기반으로 고기능·배터리 소재분야 진출을 다각도로 검토 중에 있다.

롯데케미칼은 이번 투자를 통해 기존에 보유한 HPEO5 설비를 기반으로 향후 높은 수요가 기대되는 전해액 유기용매 사업에 나설 예정이다. 유기용매는 전해액 원가 비중의 약 30% 정도를 차지해 높은 성장성이 기대되나 전량 수입에 의존하고 있는 소재다. 이번 투자를 통해 사업경쟁력 강화는 물론 소재의 국산화에도 일조한다는 방침이다.

또 제품 생산을 위한 원료로 온실가스(CO2)를 투입해 탄소배출량 저감 및 롯데그룹의 친환경사업 포트폴리오 강화에도 기여할 것으로 기대된다. 롯데그룹 화학BU는 지난 2월 친환경 사업전략 'Green Promise 2030' 이니셔티브를 도입하고 2030년까지 친환경 사업 매출 6조원 달성 및 탄소중립성장 등 추진과제를 공표한 바 있다.

향후 롯데케미칼은 중국, 일본 업체 대비 높은 원가경쟁력, 안정적인 공급능력, 우수한 품질 등 차별화된 제품 개발을 추진해 국내외 시장을 적극 공략함과 동시에 당사 EO유도체 사업 포트폴리오의 최적화를 통한 수익성 확대를 이끌어낼 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr