'인천 게임포럼' 25일 개최…게임소통 레벨업 토크콘서트·이벤트 다채

[아시아경제 박혜숙 기자] '2021년 인천 게임포럼'이 오는 25일 오후 3시 30분 유튜브와 줌(ZOOM)을 통해 생방송으로 열린다.

올해 4회째를 맞는 인천 게임포럼은 건전한 게임문화 정착을 위한 올바른 게임방법 및 생활습관 등을 주제로 게임전문가와 프로게이머의 토크콘서트 방식으로 진행된다.

부모세대와 게임을 잘 아는 아이 간의 소통을 높이기 위해 이동건 게임연구소 소장 등 전문가들이 나와 가족 간에 게임을 바라보는 시각 차이 등을 사연을 통해 재미있게 풀어 보는 시간을 마련한다.

또 프로게이머 고릴라 강범현과 함께하는 이야기 강연에선 게이머의 현실과 고충을 올바르게 이해하고, 일반인들이 생각하는 게임과 실제 현실의 게임을 비교해 게임의 다양한 시각에 대한 이해를 높이는 시간을 갖는다.

게임포럼은 유튜브와 줌을 통해 실시간 참여할 수 있다. 유튜브 '인천게임포럼 채널'이나 QR코드에서 사전참가자 접수 및 이벤트 참여가 가능하다.

시는 인천게임포럼 페이스북·인스타그램·QR코드에서 사연접수 이벤트와 실시간 댓글 이벤트 등 다양한 경품 행사를 진행한다.

인천시 관계자는 "가족과 함께 즐기고 게임에 대한 이해를 높일 수 있는 행사가 되도록 준비하겠다"며 "앞으로도 글로벌·아마추어 게임대회 개최 등 시민이 즐길 수 있는 다양한 게임콘텐츠를 추진할 계획"이라고 밝혔다.

