윤석열, 이번엔 '반도체' 공부…서울대연구소 방문

지난 17일 수행원 없이 약 3시간 동안 견학

서울대 전기정보공학부 정덕균 석좌교수와 연구소장인 이종호 교수가 안내

[아시아경제 금보령 기자] 야권 대선 주자 가운데 지지율 1위를 달리고 있는 윤석열 전 검찰총장이 지난 17일 서울대 반도체 공동연구소를 찾은 것으로 알려졌다.

정치권에 따르면 윤 전 총장은 지난 17일 오후 수행원 없이 서울대 반도체 공동연구소를 방문해 서울대 전기정보공학부 정덕균 석좌교수와 연구소장인 이종호 교수 안내로 약 3시간 동안 시설을 견학했다.

지난 3월 사퇴한 이후 국내 주요 산업 분야와 접촉한 것은 이번이 처음이다. 앞서 윤 전 총장은 김형석 연세대 명예교수, 정승국 중앙승가대 사회복지학과 교수, 김성한 고려대 국제대학원 교수, 권순우 한국자영업연구원장 등을 만나 노동, 외교·안보, 경제 분야 관련 대화를 나눈 바 있다.

윤 전 총장은 연구소를 둘러보면서 정덕균 석좌교수와 이종호 교수에게 여러 질문을 한 것으로 전해졌다. 그의 질문은 대부분 반도체 생산 기술과 관련한 것으로 '실리콘 웨이퍼와 기판은 어떻게 다른가', '포토레지스터에서 레지스터는 무슨 뜻인가' 등이었다.

이와 함께 연구소 내 반도체 생산 시설인 팹(Fab) 투어를 요청해 방진복을 입은 채 30분 넘게 장비를 살펴보기도 했다. 팹에서는 일부 장비를 보고 신형으로 교체할 때 드는 비용 등을 질문하기도 했다.

윤 전 총장은 반도체 연구 인력 양성에 대해서도 관심을 나타냈다. 교수들과 대화하던 도중 '중국의 반도체 인력 양성이 우리보다 다섯 배 많다더라' 등을 언급한 것으로 알려졌다. 교수들에게는 필요한 정책이 있을 경우 알려달라고 당부했다.

연구실에 있던 웨이퍼를 보고는 '조 바이든 미국 대통령이 백악관 반도체 회의에서 들어 보인 것인가'를 묻기도 했다. 반도체 연구의 선구자인 고(故) 강대원 박사의 흉상 앞에서는 사진을 촬영하며 호기심 가득한 모습을 보였다는 게 연구소 관계자들의 전언이다.

정덕균 석좌교수는 연합뉴스와 통화에서 "윤 전 총장이 반도체에 대한 기술적 이해도를 높이기 위해 연구소를 방문한 것"이라며 "자연과학에 대해서도 상당히 잘 알고 있고 캐치(습득)도 빨라 놀랐다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr