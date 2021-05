삼성제약, CB 전환과 금융기관 차입금 상환…"부채비율 10%"

[아시아경제 유현석 기자] 삼성제약 삼성제약 001360 | 코스피 증권정보 현재가 8,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,430 2021.05.17 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일정부 프로젝트!! 국내 ‘중화항체’ 형성! 백신 대장株“삼성전자” 물리셨나요? “대선주자 1위” 관련 황금주! 마지막 기회! close 은 전환사채(CB) 전환과 금융기관 차입금 상환 등으로 부채비율 10%의 안정적인 재무구조를 확보했다고 17일 밝혔다.

삼성제약은 지난 14일 공시한 분기보고서에 따르면 부채비율은 직전년도말 47%에서 10%로 줄었다. 이는 금융기관 차입금을 모두 상환한데 이어, 2020년 발행되었던 전환사채 217억 중 212억을 전환해 자본 확충을 이루었기 때문이라는 것이 회사 측의 설명이다.

다만 지난 2021년 1분기 가파른 주가 상승으로 인해 약 120억원의 파생상품 평가손실을 기록해 당기순손실이 발생했다. 해당 손실은 전환사채의 전환가액과 주가 간의 괴리로 발생하는 손실이다. 공정가액 평가 손실일 뿐 실제 현금 유출은 없으며 일회성 손실에 불과하다는 것이 회사 측의 설명이다.

삼성제약 관계자는 “견고한 재무건전성을 기반으로 신약개발 분야 경쟁력 강화 및 기존 영업 활성화를 통해 주주가치 제고에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편, 삼성제약은 지난해 췌장암 임상3상을 종료하고 최종결과보고서를 수령하였으며, 2021년 6월 미국종양학회 ASCO에서 관련 내용을 발표할 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr