황희 문체부 장관, PC방 현장점검 … "방역수칙 철저 준수" 당부

[아시아경제 조인경 기자] 문화체육관광부는 황희 장관이 15일 오후 서울 서대문구 지역 PC방을 방문해 코로나19 방역 상황을 점검하고 업계의 건의 사항 등 현장 목소리를 청취했다고 밝혔다.

황 장관은 출입자 증상 확인 및 유증상자 출입 제한, 출입자 명부 작성, 마스크 착용과 손 소독, 1일 3회 이상 시설 환기와 소독 등 방역수칙 이행 상황을 살폈다.

아울러 그동안 경제적 어려움에도 모범적으로 코로나19 확산 방지와 방역에 힘써 준 PC방 업계의 노고에 감사의 뜻을 전달하고 관계자들을 격려했다.

황 장관은 "최근 확진자 수가 증가하고 있는 만큼 사업자와 이용자분들이 더욱 경각심을 가지고 방역수칙을 철저히 지켜주실 것을 부탁드린다"며 "현재 정부에서 추진하고 있는 백신 접종이 마무리되는 연말에는 상황이 좋아질 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

