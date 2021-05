[포토]오승록 노원구청장, 노원구 청소년문화기획단 '청·취' 위촉식 참

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 15일 오후 2시 노원구청 소강당에서 열린 노원구 청소년문화기획단 청취(청소년 취향저격) 위촉식에 참석했다.

이날 행사는 개회, 위촉장 수여, 청소년축제 주요활동 소개, 구청장 인사말씀 및 기념촬영 순으로 진행됐다.

이날 위촉식에서는 청소년문화기획단 청취 단원 18명이 위촉됐다. 이들은 오는 10월 개최되는 제3회 청소년 축제를 기획 단계부터 홍보, 운영까지 청소년의 의견과 참여를 기반으로 진행할 예정이다.

2019년 제1회 노원구 청소년축제 ‘노출’은 노원구청 지하주차장과 2층 대강당, 구청장실 등에서 ‘복고’를 콘셉트로 부스운영과 청소년공연으로 총 5000여명의 청소년이 참여, 지난해 제2회 축제는 온라인 비대면 축제로 개최됐다. 이들 축제는 청소년들이 지역에 대한 긍정적인 인식을 가지는 등 노원구에 새로운 청소년 문화를 만드는 성과를 얻었다.

오승록 노원구청장은 “작년에는 코로나19로 청소년축제가 온라인으로 열려 아쉬움이 컸다. 올해 가을에는 현장에서 멋진 축제가 개최될 수 있도록 청취 여러분들의 많은 활약을 기대한다”면서 “구에서도 청소년들이 마음 놓고 스트레스를 풀 수 있는 청소년 전용공간 마련을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

