머스크 입김? 비트코인 6100만원대 횡보…이더리움·도지코인은 반등

[아시아경제 권재희 기자] 가상화폐 비트코인이 15일 오전 6100만원대에서 거래되고 있다.

이날 오전 9시 기준 국내 가상화폐 거래소 빗썸에서 1비트코인 가격은 6170만원이다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 지난 12일(현지시간) 테슬라 차량 구매시 비트코인 결제를 중단한다고 밝히면서 이날 오전 7시께 6700만원에서 6100만원대로 급락한 바 있다. 이후 이틀째 큰 등락 없이 횡보 중이다.

다른 거래소 업비트에서 1비트코인은 6166만원이다.

가상화폐는 주식과 달리 거래소 단위로 거래 가격이 매겨지기 때문에 같은 종류의 가상화폐라도 거래소에 따라 가격에 다소 차이가 발생한다.

시가총액이 두 번째로 큰 이더리움 가격은 빗썸과 업비트에서 현재 각 503만9000원, 501만9000원이다. 업비트 기준으로 전날 오전 9시보다 6% 오른 상태다.

도지코인은 업비트에서 하루 전보다 약 13% 높은 694원에 거래되고 있다. 도지코인은 앞날 빗썸에서도 거래를 시작했다. 현재 빗썸의 도지코인 가격은 695원이다.

암호화폐 정보 사이트 코인데스크에 따르면 미국 시장에서도 서부 시간 기준 14일 오후 1시 30분(한국 시간 15일 오전 5시 30분) 도지코인의 가격은 24시간 전보다 41.93% 오른 0.5489달러에 이르렀다.

일론 머스크는 13일(현지시간) 트위터에서 "(도지코인) 거래 시스템의 효율성을 개선하기 위해 도지 개발자들과 협력하고 있다"며 "이 작업은 잠재적으로 유망하다"고 주장해 도지코인 급등을 이끌었다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr