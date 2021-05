한국은행 인사

기재부 3년 파견 경험도

[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 공석인 부총재보에 민좌홍 금융안정국장을 임명했다고 14일 밝혔다. 민 신임 부총재보의 임기는 2024년 5월 16일까지다.

민 신임 부총재보는 1989년 한은에 입행했다. 이후 금융시장국, 국제협력실, 정책보좌관, 금융결제국, 금융안정국 등에서 일했다.

또 2015년 2월부터 3년 동안 기획재정부 민생경제정책관으로 근무하면서 정부 경제정책의 수립과 집행에 기여한 바 있다.

한은은 "금융안정국장 등 보임 시 보여준 뛰어난 업무추진력과 국내외 협력 업무 등 다양한 경험을 바탕으로 한은의 업무 발전에 기여할 것"이라고 기대했다.

