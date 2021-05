[아시아경제 박형수 기자] 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 5,310 전일대비 290 등락률 +5.78% 거래량 7,799,767 전일가 5,020 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 실적 발표 앞둔 보험사…"올해도 호실적 이어간다"[특징주]'금리 인상 수혜주'…한화손보 10% 가까이 급등한화손보, 보험정보를 한 손에…비대면 '한손마케팅' 실시 close 은 올 1분기 영업이익이 841억800만원으로 전년 동기 대비 84.5% 늘었다고 13일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조5454억1400만원으로 3.1% 늘었고 순이익은 626억2200만원으로 84.3% 증가했다.

