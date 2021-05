마클 '갑질 의혹' 제기한 前 켄싱턴궁 대변인, 왕실 떠난다

[아시아경제 조현의 기자] 영국 해리 왕손의 부인 메건 마클이 왕실 직원들을 괴롭혔다는 '갑질' 의혹을 제기한 왕실 보좌관이 왕실을 떠난다.

영국 일간 가디언은 12일(현지시간) "제이슨 너프 전 켄싱턴궁 대변인이 올해 말 캠브리지 왕립재단 이사장직을 사임할 예정"이라고 보도했다. 너프 전 대변인은 마클의 괴롭힘으로 직원들이 여러 차레 굴욕을 당했으며 비서 역할을 하던 두 명은 사직했다고 주장한 인물이다.

2018년 10월 해리 왕손 부부의 공보비서였던 그는 당시 윌리엄 왕세손의 개인 비서에게 이메일을 보내 마클이 왕실 직원들을 괴롭히는 데 대한 우려를 표했다. 하지만 해리 왕자는 관련 의혹에 더 파고들지 말 것을 요청한 것으로 전해졌다.

미국 태생의 너프 전 대변인은 이사장직 사임 후 해외로 이주할 계획이다. 가디언은 "그는 뉴질랜드 총리 집무실, 스코틀랜드 왕립은행 등을 거쳐 영국 왕실에서 윌리엄 왕세손 부부와 해리 왕손 부부의 언론 팀을 이끌었다"고 설명했다.

