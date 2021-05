정진석 "이준석·홍준표, 입조심하자"…이준석 "윤석열 눈치 볼 이유 없다"

[아시아경제 나주석 기자] 정진석 국민의힘 의원이 13일 이준석 전 최고위원, 홍준표 무소속 의원 등을 거센 발언을 두고서 자제를 촉구했다. 전당대회를 앞둔 시점에 당의 이미지를 손상시킬 수 있다는 것이다. 이 전 최고위원은 문재인 대통령에게는 표현의 자유를 허락하라면서, 당내 구성원에게는 막말프레임을 적용하는 것은 이중잣대라고 반박했다.

정 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "시사평론가로 더 유명한 이준석씨의 말이 위태롭다"면서 "아무리 전당대회 출마를 선언했지만, 당의 중진의원을 ‘아저씨’로 불러서는 안된다"고 밝혔다. 아울러 "우리 당의 많은 분들이 영입하기를 원하는 사람을 ‘육우’ ‘수입산 소고기’로 비유해서는 안 된다"고 말했다.

이 전 최고위원은 전날 CBS라디오에 출연해 주호영 국민의힘 전 원내대표는 '아저씨'로 불렀고, 윤석열 전 검찰총장의 입당을 촉구하며 '육우' 등의 표현을 사용했다.

정 의원은 홍 의원을 상대로 "거센 말 제발 거둬달라"며 "검찰총장 지낸 이를 ‘조폭 리더십’이라고 하면, 홍대표님이 몸담았던 대한민국 검찰이 조폭 조직이냐"고 호소했다.

그는 "전당대회를 앞두고 있다고는 하지만 이런 부적절한 말들이 리 당의 이미지를 손상시키는 것은 아닌지 우려스럽다"며 "자신들은 역동적이고 생기발랄하다고 생각하는 말들이 자칫 경거망동으로 비쳐지지 않는지 유의했으면 한다"고 밝혔다.

정 의원은 "전당대회는 당이 하나 되는 용광로여야 한다"며 "품위를 잃어서는 안 된다. 다시 막말 정당 프레임을 스스로 뒤집어 쓸 생각이냐"고 지적했다. 이어 "외부의 훌륭한 지도자들이 국민의힘으로 합류하는데 주저함이 없도록 당내 여건을 마련해야할 책임은 오롯이 우리에게 있다"고 호소했다.

이 전 최고위원은 정 의원의 비판에 대해 SNS를 이용해 "과도하다"며 반박했다.

그는 "당에 소속된 입장에서 외부인사가 당에 들어와서 선거를 치르는 것이 옳다고 입장을 밝히고, 그것을 소고기 원산지 표기정책에 비유했다고 해서 막말로 규정지는 것은 과도한 지적"이라고 말했다. 이 전 최고위원은 "윤 전 총장의 대선지지율이 다소 높다고 해서 당이 그의 눈치를 살펴 정치적 표현까지 자제할 이유는 없다"고 반박했다. 이어 "현직 대통령에게는 표현의 자유를 최대한 허용하라고 주장하면서 우리 당 내에서는 대선주자에게 비유를 들어 조언했다고 막말 프레임을 가동시키는 것은 이중잣대"라고 비판했다.

주 전 원내대표에 대해 아저씨 등의 표현을 쓴 것에 대해서도 "'아저씨들 이야기'라는 표현은 줄이면 '아재토크'라면서 "이게 왜 정치적으로 쓰면 안되는 용어인지 모르겠다"고 밝혔다.

