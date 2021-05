배현진, 최고위원 출마 선언…"훌륭한 칼·방패 되겠다"

[아시아경제 금보령 기자] 배현진 국민의힘 의원이 다음 달에 있을 전당대회 최고위원 선거 출마를 공식화했다.

배 의원은 13일 오전 국회에서 최고위원 출마 선언 기자회견을 열고 "진짜 대한민국을 되찾아오라는 국민과 당원 동지들의 간절한 여망을 이룰 수 있도록 혼신의 힘을 다하는 여러분의 '진짜' 최고 배현진이 되겠다"고 밝혔다.

배 의원은 "내년 3월, 답 없이 막막하기만한 국민의 삶을 반드시 바꿔드리겠다"며 "새로이 선출될 국민의힘 당 지도부는 연말까지 국민의 눈높이에 맞는 이기는 후보를 탄생시킨 뒤, 한 걸음 뒤에서 최선을 다해 지원해야 하는 사명을 가지고 있다"고 강조했다.

이어 배 의원은 "정권 교체로 만들어진 진짜 대한민국을 위해서라면, 그 어떤 난관이 닥쳐도 회피하지 않겠다"며 "여러분을 위해 담대하게 앞장서겠다. 무능하게 좌고우면하지 않겠다. 겁내지 않겠다. 언제나 여러분의 훌륭한 칼이자 방패가 되겠다"고 말했다.

그는 또 "국민들이 신뢰하는 공정한 경선 관리로 감동적인 경선의 장을 이뤄내고 국민들이 전폭적으로 지지하는 승리의 후보를 반드시 탄생시키겠다"며 "내년 3월의 정권 교체, 진정한 국민의 승리를 국민과 당원 여러분께 안겨 드리겠다"고 했다.

배 의원은 기자회견 후 기자들과 만난 자리에서 '다른 초선 의원들은 당대표 나가는데 최고위원 출마를 결심한 이유'에 대한 질문이 나오자 "당대표 출마는 애초에 고려한 적 없다"며 "국민들과 당원들 눈높이에 맞는 본분을 실천하고자 무엇을 하면 좋을까 고민했다. 실질적 역할을 해내겠다"고 얘기했다.

홍준표 무소속 의원의 복당에 대해 배 의원은 "당연히 복당해야 한다"며 "당 밖 거론되는 대권 주자들이 다 우리당에 들어와서 공정한 경선 룰을 보여드리고 화합의 장을 보여드리고 싶다"고 설명했다.

