[아시아경제 윤동주 기자] 배현진 국민의힘 의원이 13일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 최고위원 경선 출마를 선언하고 있다. 배 의원은 홍준표 전 의원 복당에 찬성하는 입장으로 당 대표에 출마 선언한 김웅 등 다른 초선의원들과 의견을 달리고 하고 있다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr