유니셈, 1Q 매출액 776억…"사상 최대 분기 실적"

유니셈은 13일 연결기준 1분기 매출액 776억원, 영업이익 136억원을 기록했다고 밝혔다. 각각 전년 동기 대비 34.7%, 41.7% 증가다. 순이익은 71.6% 오른 127억원을 기록했다.

유니셈은 반도체 및 디스플레이 생산 공정에서 발생하는 유해가스 처리 장비인 스크러버(Scrubber)와 온도 조절 장비 칠러(Chiller) 전문 기업이다. 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이, BOE 등 국내외 대표적인 반도체 및 디스플레이 업체들에 장비를 공급하고 있다.

기존 주력 공급사인 삼성전자의 메모리 및 파운드리 투자가 계속되며 스크러버 및 칠러 수요가 견조했다. 특히 SK하이닉스 설비투자가 늘어나면서 스크러버 공급량이 크게 증가했다.

회사 관계자는 “가장 최근의 반도체 산업 호황기였던 지난 2018년 1분기 당시 최고 매출액 669억원을 크게 상회한 성과를 이뤄냈다”며 “1분기 동안 들어온 장비 주문량을 고려했을 때 일회성 실적이 아닌 긍정적인 추세가 지속될 것으로 보인다”고 말했다.

그는 이어 “올해 반도체 산업 전반적으로 생산설비 증설이 많아질 것으로 예상되고 있어 스크러버 및 칠러 수요는 꾸준할 것으로 전망된다”며 “또한 공정 미세화 및 친환경 이슈가 부각되면서 효율성과 친환경성을 갖춘 자사 스크러버에 대한 관심이 높아지고 있다”고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr