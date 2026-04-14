"유니셈, 하반기 D램·낸드·파운드리 수주 집중 전망"

SK증권은 14일 유니셈 유니셈 close 증권정보 036200 KOSDAQ 현재가 10,510 전일대비 700 등락률 +7.14% 거래량 682,898 전일가 9,810 2026.04.14 10:12 기준 관련기사 [클릭 e종목]"유니셈, R&D 투자로 경쟁력 강화" [특징주]유니셈, 글로벌 파운드리사에 CO2 칠러 납품 소식에 7%↑ [클릭 e종목]"유니셈, 올해 실적 개선 기대" 전 종목 시세 보기 에 대해 하반기를 기점으로 디램, 낸드, 파운드리 전방에 걸친 수주가 집중될 것으로 전망했다.

이동주 SK증권 연구원은 이날 보고서에서 "유니셈의 장비 커버리지는 디램은 물론 낸드, 파운드리까지 아우르며 국내 고객뿐만 아니라 해외 고객사까지 확보해 국내외 전반에 걸쳐 투자 수혜 온기가 집중되는 업체"라고 밝혔다.

디램 증설 일정은 앞당겨지고 있다. 삼성전자 P4(평택 제4캠퍼스)의 페이즈4 전체 장비 셋업이 당초 2026년 하반기 또는 2027년 상반기로 예상됐으나 2026년 하반기 내로 당겨질 전망이다.

페이즈2 장비 입고도 연말 중 시작될 것으로 보이며, 페이즈5의 클린룸 오픈은 내년 5~6월로, 2분기부터 신규 팹 장비 발주가 개시된다. SK하이닉스 청주 M15X 공장도 용인 반도체 클러스터 조기 준공에 힘입어 연내 장비 입고를 가속화시킬 것으로 예상된다.

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이 연구원은 "동사는 양사의 중국 팹에 모두 대응 가능한 업체중 하나도 중국 낸드 팹 투자 수혜도 동반될 것"이라며 "삼성전자는 시안 2공장 286단 적층의 V9 3만장 전환 투자를 계획 중이며 SK하이닉스 역시 하반기 다롄 2공장 신규 투자를 재개할 것으로 보인다"고 설명했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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