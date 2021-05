LG전자, 오브제컬렉션 색상 추가한 '휘센 타워' 에어컨 출시

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 148,500 전일대비 1,500 등락률 +1.02% 거래량 562,380 전일가 147,000 2021.05.13 10:08 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 특허 괴물, 삼성전자 반도체까지 노린다LG전자, 기계설비전시회 참가…5단계 청정관리 시스템 에어컨 첫 공개LG전자, 인도 코로나19 임시병원 건립에 60억 상당 긴급 지원 close 는 여름 성수기를 앞두고 오는 20일 카밍 그린 색상의 오브제컬렉션 모델을 추가한 'LG 휘센 타워' 에어컨을 선보인다고 13일 밝혔다.

앞서 LG전자는 6년 만에 디자인을 교체한 2021년형 LG 휘센 타워를 지난 2월 출시했다. 기존 오브제컬렉션 색상인 카밍 베이지와 웨딩 스노우 색상의 실속형 LG 휘센 타워 스페셜 모델을 선보인데 이어 선택지를 넓혔다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 148,500 전일대비 1,500 등락률 +1.02% 거래량 562,380 전일가 147,000 2021.05.13 10:08 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 특허 괴물, 삼성전자 반도체까지 노린다LG전자, 기계설비전시회 참가…5단계 청정관리 시스템 에어컨 첫 공개LG전자, 인도 코로나19 임시병원 건립에 60억 상당 긴급 지원 close 에 따르면 카밍 베이지를 적용한 럭셔리와 프리미엄 모델은 지난달까지 LG 휘센 타워 판매량 가운데 절반 이상을 차지했다. 휘센 타워는 직선과 원을 강조한 디자인이 특징이다. 여기에 LG 오브제컬렉션을 접목했다.

LG 휘센 타워의 5단계 청정관리 기능은 ▲극세필터를 알아서 청소하는 필터 클린봇 ▲필터에 붙을 수 있는 세균을 제거하는 항균 극세필터 ▲한국공기청정협회 CAC 인증 공기청정 ▲내부 습기를 말려주는 자동건조 ▲99.99% UV LED 팬 살균 등이 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 148,500 전일대비 1,500 등락률 +1.02% 거래량 562,380 전일가 147,000 2021.05.13 10:08 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 특허 괴물, 삼성전자 반도체까지 노린다LG전자, 기계설비전시회 참가…5단계 청정관리 시스템 에어컨 첫 공개LG전자, 인도 코로나19 임시병원 건립에 60억 상당 긴급 지원 close 는 이달까지 휘센 타워를 구매한 고객에게 최대 50만원 캐시백 혜택을 제공한다. 박준성 LG전자 한국영업본부 에어솔루션마케팅담당은 "휘센 타워의 차별화된 디자인과 성능을 보다 많은 고객이 경험할 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 전개하며 LG 가전 팬덤을 확대해 나갈 것"이라고 강조했다.

