셀바스AI, 최근 6년 기준 1분기 최대 실적…"AI 융합 제품 매출 발생"

[아시아경제 유현석 기자] 인공지능·음성인식, 음성합성 대표 기업 셀바스AI는 매출 제품 다변화에 성공하며 실적 반등에 성공했다고 13일 밝혔다.

셀바스AI는 2021년 1분기 별도기준 영업이익 6억원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자전환에 성공했다. 매출액은 2015년 이후 최대치인 41억원으로 47% 성장했다.

기존 HCI(Human Computer Interaction) 사업의 안정적인 성장과 AI 융합 제품의 신규 매출 발생이 동시에 이뤄졌다. HCI 사업의 경우, 음성 부문에서 30% 이상 성장할 정도로 경쟁력을 인정받고 있다.

셀바스AI의 음성인식 기술은 국내 최고 수준의 음성 인식률을 기록하고 있으며 무인 매장, 컨택센터, 의료분야 등에 활용되고 있다. 최근 들어서는 자동차 분야로 확장해 지속적인 성장이 기대된다는 것이 회사 측의 설명이다.

AI 융합 제품군은 신성장동력으로 자리를 잡은 모습이다. 셀바스 AI는 AI 컨택센터(AI Contact Center)용 '셀비 AI Call'을 필두로 질환발병 예측 솔루션 '셀비 체크업', 의료녹취 솔루션 '셀비 메디보이스' 등 AI 융합 제품을 통해 매출 다변화에 성공했다.

올해 하반기를 포함한 향후 실적 전망도 긍정적이다. AI 컨택센터는 대기업을 포함하여 대리운전, 유통 분야 업체들과 파트너십 형태로 사업을 진행하고 있다. 자동차 분야에서도 필기 인식, 음성 합성에 이어 차량용 미들웨어(Middleware) 개발에 나서고 있어, 향후 매출 확대가 기대된다.

곽민철 셀바스AI 대표는 "AI 제품화 집중 전략으로 지난해 지난해 3분기부터 매출 성장과 함께 분기 흑자전환까지 달성하게 됐다"며 "다른 AI 기업과 달리 용역, 일시 과제 성격이 아닌 매출의 70% 이상이 솔루션과 제품 매출로 구성됨에 따라 실적의 질적 안정성과 지속 성장성을 모두 확보하게 됐다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr