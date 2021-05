주식상품권 구매 고객에게 상품권 금액의 5% 추가 지급…11번가에서 구매 가능

12일 이베스트투자증권은 5% 캐시백 혜택을 제공하는 주식상품권을 이날부터 판매한다고 밝혔다. 주식상품권은 오픈마켓 11번가에서 구매 가능하다.

이번에 판매하는 주식상품권은 19세 이상 성인 누구나 1인당 10만원까지 구매할 수 있다. 5%가 더해져 이베스트투자증권에서 제공하는 국내 혹은 해외 주식에 투자가 가능하다.

이응주 이베스트투자증권 디지털제휴마케팅팀장은 “주식시장에 진입하는 2030세대의합리적 금융생활을 위해 상품권을 출시하게 됐다”며 “온라인 커머스에 친숙하면서 투자에 관심 있는 소비자가 쉽게 주식을 접할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

