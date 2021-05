LX 자회사 경영진 인사…최원혁 대표 사장 승진

[아시아경제 최대열 기자] LX홀딩스는 판토스 등 자회사 5곳이 최근 각자 임시이사회를 열고 임원인사를 승인했다고 12일 밝혔다.

최원혁 판토스 대표가 부사장에서 사장으로, 박종일 LG MMA 대표가 전무에서 부사장으로 승진했다. 최 사장은 2015년 판토스 최고운영책임자(COO, 부사장)를 거쳐 같은 해 12월 부사장 대표이사에 선임됐다. 최 사장 취임 후 고성장을 거듭해 글로벌 종합물류기업으로 입지를 공고히 했다는 게 회사 측 설명이다.

박종일 부사장은 2017년 12월 LG MMA 대표이사에 선임돼 회사 경영을 맡아왔다. 산업용 소재로 쓰이는 메틸메타크릴레이트(MMA) 국내 1위 기업으로 끌어올리는 등 사업구조를 고도화해 회사 성장을 주도했다는 평을 듣는다. 이밖에 이지원 실리콘웍스 수석연구위원·조재영(LG하우시스)·진혁(LG상사)·김성욱(판토스)·황경하·정용익(실리콘웍스)·홍승범(LX홀딩스) 등 이사 7명을 신규 임원으로 선임했다.

LX 홀딩스는 "이번 인사는 철저한 성과주의 원칙에 기반하고 불확실성이 높아지는 시장환경에서 미래를 준비하기 위한 포석"이라고 설명했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr