[아시아경제 한진주 기자] 동국대 문화예술대학원이 2021년 후기 석사과정 신입생을 모집한다.

이번에 신입생을 모집하는 학과는 ▲문예창작학과(시전공, 소설·드라마전공) ▲연극예술학과(연극예술전공) ▲불교예술문화학과(불교미술전공, 문화재전공, 한국음악전공, 민화전공) ▲예술경영학과(공연예술경영전공, 미술경영전공) ▲예술치료학과(미술치료전공) ▲실용예술학과(실용음악전공, 뷰티아트케어전공, 도시정원전공) 등이다.

입학원서는 오는 21일까지 동국대 문화예술대학원 홈페이지에서 온라인으로 접수하면 된다. 입학과 관련한 자세한 사항은 홈페이지와 문화예술대학원 학사운영실을 통해 확인할 수 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr