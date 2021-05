[아시아경제 이지은 기자] 박지원 국가정보원장이 한미일 정보기관장 회의에 참석하기 위해 11일 오전 일본으로 출국했다.

박 원장은 일본 도쿄에서 애브릴 헤인스 미국 국가정보국 (DNI) 국장, 다키자와 히로아키 일본 내각정보관 등과 회의를 갖는다. 이번 회의는 바이든 정부 출범 이후 첫 한미일 정보기관장간의 회동으로, 동북아 정세와 바이든 정부의 대북정책에 대한 의견을 교환하는 자리가 될 것으로 보인다.

일본군 위안부와 강제징용 등 과거사에 대한 논의도 이뤄질 가능성이 있다. 박 원장은 지난해 11월에도 스가 요시히데 일본 총리를 만나 문 대통령의 한일관계 정상화 의지를 전했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr