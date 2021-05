[아시아경제 임철영 기자] 신열우 소방청장은 11일 오전 경기도 용인시실내체육관에서 화재 출동 중 차량이 전복돼 순직한 고(故) 신진규 소방사 영결식에 참석해 헌화 및 분향을 했다.

