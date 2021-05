인텔렉추얼데이터, 도큐사인-라이프코리아와 전자서명 웨비나 개최

[아시아경제 김철현 기자] 리걸테크 기업 인텔렉추얼데이터(대표 조용민)는 전자서명 글로벌 기업 도큐사인, 클라우드 소프트웨어 유통기업 라이프라이센싱테크놀로지코리아와 함께 웨비나를 개최한다고 11일 밝혔다. 오는 26일 열리는 이번 웨비나는계약 업무 혁신을 위해 전자서명 솔루션 도입을 계획하고 있는 국내 기업을 대상으로 약 60분간 한국어로 진행될 예정이다.

웨비나는 도큐사인 아시아태평양 지역본부(싱가포르) 최성열 이사의 인사말을 시작으로 국내 시장에서 도큐사인 제품 및 기술지원 경험이 풍부한 인텔렉추얼데이터 안근혁 매니저의 국내 전자서명 현황 설명 및 간단한 도큐사인 사용법 시연 순으로 진행될 예정이다. 별도의 질의·응답 섹션도 마련됐다.

도큐사인은 180개 이상 국가에 서비스되며 포춘지 선정 100대 기업 중 99%가 사용하는 전자서명 솔루션으로, 글로벌 시장 점유율은 70% 이상이다. 지난해 11월 인텔렉추얼데이터와 함께 한국 시장 진출 이후 업무 효율성 및 생산성을 높일 수 있는 비즈니스 플랫폼으로 주목을 받고 있다.

조용민 인텔렉추얼데이터 대표는 "지난해 11월 인텔렉추얼데이터와 도큐사인이 함께 한국 시장에 본격 진출한 이후 도입에 대한 문의가 약 53% 증가했다"며 "이번 웨비나는 도큐사인에 대한 우리나라 기업들의 높은 관심으로 진행되는 것"이라고 했다.

