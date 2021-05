경기부동산포털, 아동돌봄시설지도·행정위탁지역지도 서비스

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 운영하는 부동산정보사이트 '경기부동산포털(gris.gg.go.kr)'이 11일부터 '아동돌봄시설지도'와 '군사시설 보호구역 내 행정위탁지역지도'를 신규 서비스한다.

아동돌봄시설지도를 이용하면 도내 지역아동센터, 육아종합지원센터, 아이사랑놀이터 등의 위치와 연락처, 이용 연령, 운영시간, 아동돌봄 지원내용 등 상세 정보를 확인할 수 있다.

아동돌봄서비스 신청 바로가기를 이용하면 돌봄서비스도 신청할 수 있다.

군사시설 보호구역 내 행정위탁지역은 군사 작전상 장애가 되지 않는 곳으로, 일정 규모의 건축 또는 개발행위를 군부대 심의 없이 시군이 허가할 수 있게 한 지역이다.

행정위탁지역지도는 고양·파주·동두천·여주·가평 지역 정보를 우선 제공하고 도내 나머지 지역은 추후 서비스할 예정이다.

경기부동산포털은 도내 31개 시군의 부동산 정보 및 각종 개발정보 등을 한눈에 볼 수 있는 사이트로 2011년 2월부터 운영 중이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr