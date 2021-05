경찰, '백신 이상증세' 직원 도울 TF 구성…국가보상 신청도 지원

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 코로나19 백신을 맞고 이상 증세를 보인 직원을 지원하기 위한 태스크포스(TF)를 구성하고, 구가보상 신청을 지원하기로 했다.

11일 경찰에 따르면 최종문 경찰청 경무인사기획관(치안감)은 전날 경찰 내부망에 글을 올려 이같이 밝혔다. 최 기획관은 "대부분 큰 문제 없이 1차 접종을 마쳤으나, 안타깝게도 중증 이상 반응을 보인 분들도 있다"며 "대상자와 가족의 안정·회복을 돕기 위한 TF를 구성할 예정"이라고 했다.

그러면서 "국가보상 절차가 진행되는 중에 진료비와 관련한 불편이 없도록 맞춤형 단체보험을 통한 비용 지원이 가능하게 하겠다"며 "공무상 병가·휴직 등이 가능하도록 공상 신청 절차도 면밀히 지원하겠다"고 덧붙였다.

또 "국가보상이 인정되지 않더라도 재해 전문 노무법인 자문 등을 통해 공무와 질병 사이 인과관계가 입증되도록 지원하겠다"며 "기금 등을 활용한 위로금 등 추가 지원 방안도 검토 중"이라고 설명했다.

경찰관 대상 코로나19 백신 1차 예방접종은 지난달 26일부터 이달 8일까지 이뤄졌다. 30세 이상 대상자 11만7579명 중 8만4324명이 접종해 71.7%의 접종률을 보였다.

그러나 이 과정에서 백신 접종이 반강제로 이뤄졌다는 내부 불만이 속출했다. 현직 경찰관은 이에 대해 국가인권위원회에 진정을 제기하기도 했다.

